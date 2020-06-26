美股上市，今年4月初爆出財務造假的「中國星巴克」瑞幸咖啡，26日晚間9時突然宣佈撤銷召開聽證會的請求，消息傳出，瑞幸股價在美股開盤前暴跌逾30％。開盤後更迅速觸發4次融斷，恢復交易後瑞幸跌幅持續擴大，一度重挫57％至1.29美元，股價逼近歷史新低。

新浪財經26日晚間報導，對於瑞幸咖啡公告取消聽證會，接近公司人士表示，因董事將被悉數解職，召開聽證會已無意義。此外，那斯達克法律總顧問辦公室已通知瑞幸咖啡，該公司股票將在6月29日開盤時停牌，而在所有上訴期屆滿後，納斯達克交易所將發佈一份退市表格Form 25通知退市。

報導稱，6月23日晚間瑞幸咖啡曾經發佈公告表示，公司在6月17日再度收到那斯達克的額外書面通知，因瑞幸未能及時公開其2019財年年度報表，將被那斯達克退市。

瑞幸則在稍後辯稱，公司一直在努力探索儘快提交年度報告的可能方法，但由於新冠肺炎疫情導致財務報表編製流程延遲，以及先前披露的內部調查報告懸而未決，公司無法提交年度報告。

(工商 )