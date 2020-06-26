三民區建工路案，自來水補繪標線。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

水利局高汚水孔蓋改善。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

近來有民眾在網路上爆料自家門口的馬路坑洞遲未修復，也有剛鋪好不到半年的新路被挖掉重鋪，質疑代理市府團隊「擺爛」、浪費。工務局聲明強調，高市道路狀況皆有掌握，並依規、依限處理，道路管線申挖或刨舖品質均與前市長韓國瑜任內相同。

關於三民區建工路、前金區大同路有AC路面挖補未完全修復狀況，工務局表示，三民區建工路案經查正確位置應為建工路與應昇路路口，施工單位為自來水七區處高雄服務所，路面刨鋪後標線未及時復舊。

此外，前金區大同路案正確位置應為大同二路與文武二街口，為中華電信正開挖修復管路，挖管中心接獲通知後已請自來水公司當天恢復標線及中華電信通知後次日即派工刨鋪路面。

民族一路794巷口孔蓋經查，是水利局污水孔蓋周邊AC破損，經通報後水利局也在當天下午修復。

針對民眾批評、鳳山青年路二段未滿半年即申挖一事，經查該路段非拆橋路段，且已過1年禁挖期，屬於正常的民生管線申請案。為免重複挖掘，市府已依原制度採五大民生管線聯合挖掘並刨舖恢復平整路面。

工務局強調，道路坑洞不會一朝一夕產生，路平仍是市府最重視的一環。市府巡查發現或接獲通知後皆會依既有的程序一貫辦理，並無怠慢或市政空窗期。

(中時 )