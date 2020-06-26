美國網絡紅人珍娜瑪波（Jenna Marbles）自2010年起在影音網站YouTube分享搞笑，因為短片充滿粗言而備受家長批評；又因扮演黑人歌手而被轟種族歧視。由於反種族歧視的浪潮方興未艾，她招到各式各樣的抨擊，為此她拍片公開道歉，並宣布停止在YouTube上的直播。

現年34的她擁有碩士學位，10年前憑着一段化妝教學短片，首周即意外地獲500萬點擊。自此她成為網絡笑匠，定期小本製作短片，題材由化妝教學、扮Lady Gaga、Justin Bieber等名人，憑着搞笑才華成功突圍，名利雙收。訂戶有2000萬，點擊觀看次數超過30億。

她曾扮演黑人「麻辣歌姬」妮琪米娜（Nicki Minaj）、以饒舌歌開亞裔人玩笑、還曾痛批「到處和人睡」的女性。

這些短片如今被人一一拿出來反擊她，讓她有些招架不住，並拍攝短片公開致歉。她在短片中表示：「我確實想告訴你，如果我上傳的短片或一些模仿冒犯了你，我真的是感到非常抱歉，那絕非我的意圖。那不OK、可恥、很糟糕。我希望我的過去沒有這些東西。」

「目前，我無法再出現在這個頻道……我想我該離開這個頻道。不知道會離開多久，只想確定，我上傳的東西不會傷害任何人。所以我必須暫時或永久結束這個直播，現階段或是永久性。」

(中時 )