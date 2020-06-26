蘇格蘭格拉斯哥男子持刀行兇至少造成3死 22:252020/06/26 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 格拉斯哥驚傳男子持刀行兇，至少3死（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國蘇格蘭格拉斯哥周五（26日）驚傳男子拿刀在街頭施暴，結果被警方擊斃。已知至少造成3死，另有多人受傷。 約20輛警車、警犬、手持盾牌、荷槍實彈的警員湧向市中心。目前尚不知案件是否與恐攻有關，也沒有有組織出面聲稱是其所策劃。 事發地點為市中心西喬治街（West George Street），現已被警方封鎖。目擊者聲稱，他看到一名沒有穿鞋子的黑人躺在地上，不清楚其傷勢屬槍傷或刀傷；另有一名警員被歹徒用刀刺傷。 (中時 ) #蘇格蘭 #3死 #被警方 #警員 #聲稱 也許您會感興趣 推薦閱讀 外籍老師皮夾遺失 警鍥而不捨通知獲盛讚 09:592020/06/22 社會 少女頂樓拍抖音遭「電死」！誤觸高壓電「全身冒煙」成焦屍 12:232020/06/22 社會 Royal Duke Club 紅帽爵士 層次豐富‧唇齒留香 04:102020/06/23 產業特刊 宜蘭男摘瓜到女生宿舍 摸胸行竊竟聲稱「我醉了」！ 17:322020/06/23 社會 端午節將至 永和警友站關心萬華弱勢 22:452020/06/23 寶島 ４人擠一出口 只差幾步就逃生 04:102020/06/24 社會新聞 高溫炎熱老婦迷途 警按圖索驥協助返家 14:242020/06/24 社會 運河撈出汽車驚見「死狀詭異腐屍」！男頸部遭「鐵鍊拴方向盤」嚇壞民眾 21:332020/06/24 國際 偵破愛河袋屍案 警政署長陳家欽赴高雄慰問警員 20:542020/06/25 社會 失智婦迷途 永和暖警手牽手返家好窩心 11:152020/06/26 社會 國際熱門新聞 31人中標！新郎染疫「硬辦婚禮」隔天病逝 遺體居然直接火化 - 國際 美國媒體爆料：加州1月即有死亡病例 新冠疫情早已出現 - 國際 惡兆！美一日4萬人確診 創下單日最高紀錄 - 國際 搭飛機別再指名喝果汁 空服員認證「這款飲料」：特別好喝 - 國際 罵聲四起！批波頓新書誤導、操弄 這國也開嗆了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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