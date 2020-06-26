英國蘇格蘭格拉斯哥周五（26日）驚傳男子拿刀在街頭施暴，結果被警方擊斃。已知至少造成3死，另有多人受傷。

約20輛警車、警犬、手持盾牌、荷槍實彈的警員湧向市中心。目前尚不知案件是否與恐攻有關，也沒有有組織出面聲稱是其所策劃。

事發地點為市中心西喬治街（West George Street），現已被警方封鎖。目擊者聲稱，他看到一名沒有穿鞋子的黑人躺在地上，不清楚其傷勢屬槍傷或刀傷；另有一名警員被歹徒用刀刺傷。

(中時 )