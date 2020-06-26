日前美國單日確診已創下新紀錄，據當地媒體報導，25日單日新確診已逾4萬人。最近美國媒體還加碼爆料，早在美國加州出現第1個新冠肺炎死亡案例之前，當地早已陸續出現許多不明呼吸道疾病死亡病例。

《洛杉磯時報》報導，在加州新冠肺炎疫情惡化前，該州就已經存在許多不明呼吸道疾病死亡病例。同時，也有人質疑，新冠病毒早在首次在加州被發現前可能就經潛伏在人群中，並造成大規模感染。加州州長紐森（Gavin Newsom）也表示，他們正著手調查。

據瞭解，當地一名男子在2020年1月時，就因肺炎相關症狀去世，但當時並未查出到底死者感染了什麼導致病情突然惡化。而就在他死亡之後，中國大陸通報了新冠肺炎死亡病例。而媒體訪問該男子的家屬，認為他是否死於新冠肺炎時，他的家屬回答「不知道」。

除了這個案例之外，加州還有40多個類似的案例存在，且他們的病例樣本正在等待美國疾控中心檢測。其中，加州克恩縣有兩名死者被認為可能是死於新冠肺炎，同時醫務人員還發現在兒童族群中也出現類似的不明呼吸道疾病死亡病例情況。專家表示，樣本中出現任何新冠病毒測試陽性結果都有可能改寫新冠肺炎在美國的傳播記錄。

研究人員表示，該病毒是在去年11月由某種未知的動物宿主傳染給人類的，但直到3月份，加州的驗屍官和醫學檢查員才開始使用現在常用的篩檢方式檢測死者是否死于新冠肺炎，並且測試必須在死亡後的幾天內完成。

至於早前加州出現許多不明呼吸道死亡案例的情況，專家表示，因為當時美國新冠病毒檢測能力有限，只能通過美國疾控中心進行檢測，而且受限於規定，僅有疫情相關地區旅行史且出現具體症狀、需尋求治療的人才能被檢測。不過，即便加州人口近4000萬，美國疾控中心限制其每週只能檢測8到10份屍檢樣本，而且且需要長達2個月的時間才能寄回結果。5月初，該機構財表示將增加測試能量。

美國疾控中心表示，檢測速度慢的原因，是因為需要很仔細、專業地進行驗證，並指出，而其他州進行的其他類型的測試可能無法達成與美國疾控中心一樣可靠的結果。

(中時電子報)