高雄市議員黃捷遭連署罷免，目前罷捷連署書破2.2萬份，而罷免活動仍持續進行中，罷捷總部在臉書公布最新消息，端午連假期間不休息，連署站與戶外簡易連署點持續進行中。而黃捷今(26日)晚也在臉書曝光自己連假的行程，難得有一天沒有任何行程的她，「我當然是要把握機會#報復性睡眠。」

黃捷參加大甲媽祖鳳山回鑾遶境。(取自黃捷臉書)

罷捷總部在臉書公布最新消息，提到端午連假期間不休息，簡易連署點為鳳山區工協街1號、體育路10號、中崙路586號門口騎樓，並提醒大家連署處從未委託任何單位發起募款行為。

而黃捷今晚則是詢問大家，端午連假去哪玩，這兩天看到大家報復性出遊，到處買爆玩爆，很開心看到各大景點疫情過後終於再現榮景，不過，她透露自己沒有出遊，難得有一天沒有任何行程，當然是要把握機會「報復性睡眠」，看能不能把黑眼圈抹掉。

貼文曝光後，則是有網友留言「神明會保佑認真做事、為民服務的黃捷議員，加油哦」、「的確黑眼圈很嚴重，議員要注意身體」、「報復性睡眠好有梗」。

其實針對罷免風波，黃捷日前也在臉書寫下心情，表示「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」。

(中時電子報)