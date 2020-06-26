小猴子誤觸高壓電慘死，基隆3千戶停電逾一小時。（市議員鄭愷玲提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，於26日下午3點多，消防局接獲民眾通報，有電纜線掉落路面導致起火，消防分隊趕赴現場後，還發現在路樹底部甚至冒煙起火，台電基隆區營業處人員趕至斷電處理，現場人員還發現有隻猴子被高壓電線起火燒死，附近區域3千戶停電超過一個小時。

安樂消防分隊說，現場垂落的整條電纜線已遭高溫燒熔，在台電先進行斷電處理後，分隊布以水線灑水降溫，來確保安全，而慘遭電死的猴子遺體，則轉交環保局來處理後續。

台電基隆營業處指出，事故發生時，造成3047戶停電，經15點53分負載轉供後，一路縮小停電範圍，截至晚間7點多剩約20戶仍停電，其他都已復電，目前值班人員正在搶修中。

台電基隆營業處指出，未來將要求巡修部門加強線路巡視，如有樹竹較高大、易接近高壓線路時，應立即辦理樹竹修剪作業，以預防猴子或松鼠攀爬至高壓線路造成停電事故，而猴子和人類一樣是導電體，電纜線雖有絕緣設置，但會有一些鐵器的配件會導電，碰觸仍有危險。

(中時 )