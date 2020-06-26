中央流行疫情指揮中心24日發布一名日籍女大生20日無症狀返日後，入境採檢驗出新冠肺炎陽性。前民進黨立委沈富雄認為，這是天下奇案。

沈富雄表示，現在很多人都亂講一通，說什麼第二波疫情回來了。他認為，日本那個女大生個案，可說是天下奇案。

沈富雄在政論節目《少康戰情室 》中表示，美國實際染疫的人，不至於到10倍，大概在5到10之間。如果真的接受10倍的話，那現在的死亡率是6%，那除10的話 就只有0.6%，那這個病一點都不可怕。

沈富雄認為，現在我們要看歐盟跟美國，其實是有一個觀念，歐盟那麼大、盟中有國，美國也那麼大、國中有邦。所以如果去看最近這3個月，美國的病是怎麼傳染的，光是紐約州跑出去遊玩的人，就是上百萬、上千萬，而且都在國內，所以如果佛羅里達的案例，跑到紐約的話，這是境外移入，還是本土個案？這要看你是從美國的角度，還是各州的角度。

沈富雄指出，因為那是全球新的確診個案，趨勢這樣上去，很可怕。他認為現在其實要分開來，起碼要分非洲、南美、北美洲。

(中時電子報)