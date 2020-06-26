印尼「山寨劉以豪」在IG在對粉絲招搖撞。劉以豪經紀公司提供

亞洲戲劇男神劉以豪近期獻出綜藝主持處女秀，與韓國男神李昇基搭檔挑戰Netflix旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》備受關注。但卻有不肖人士利用劉以豪的名氣，在IG以劉以豪的英文名取帳號名「jasperliu88」來以假亂真，更私訊粉絲試圖詐騙1萬塊人民幣（約台幣4萬）。目前人在大陸拍攝戲劇的劉以豪聽聞後表示無奈，呼籲粉絲：「大家在網路上要特別小心，保護好自己，請記得關注有藍勾勾的官方帳號，避免其他帳號的互動。」

劉以豪經紀公司近日收到粉絲舉報，有名印尼「山寨劉以豪」在IG在對粉絲招搖撞騙，該假帳號以劉以豪帥照當頭貼、簡介中自述為演員，並發表70多篇貼文試圖混淆視聽，但該帳號僅有68人追蹤，私訊字體為簡體字，疑點重重。該假帳號要求粉私匯款1萬塊人民幣（約台幣4萬）到管理公司註冊，當粉絲提出詐騙質疑時，對方竟回沒有，並解釋「一旦您註冊，將成為我的受益人」答覆相當荒謬！

粉絲察覺有異後立即向經紀公司通報求證，對此經紀公司回應，除了這次印尼，劉以豪身分也在其他國家被冒用過，假借用本尊名義名字去搭訕粉絲，從中要求對方匯款想騙財！公司再次喊：「劉以豪的官方IG為『ryu19860812』而且是有官方認證的，所有第一手消息都會在此宣布，僅此一號！粉絲們務必謹慎確認，絕不會私訊向粉絲要求匯款，千萬不要上當受騙。」

(中時 )