國際機構統計，各國政府為防疫、抗疫投入的財政振興經費、紓困企業、家戶及勞工的資金，不僅造成財政赤字大升，更會讓下一代的負債爆表。法國外貿銀行亞太區經濟研究部門指出，目前各國負債率的數據確實令人擔心，但這「負債率」增加，最大問題在於單一國家GDP這段期間以來一直在萎縮，「這個分母愈小，負債率自然會一直增加！」

法外貿銀以中國大陸的負債率為例，2020年一季總負債占GDP比重258％，這是從2019年末的247％上升，上升幅度達11個百分點。就部門來看，大部分的負債增加都來自企業部門，2020年一季企業債務占大陸GDP比重增長了7個百分點，至129％。其中，銀行的企業貸款從占GDP的76.4％上升至81.1％，企業債券發行也從2019年底的16.4％增加到2020年第一季的18.4％。

另外，大陸政府部門的表內債務，也從去年末的38.5％上升至目前的41.0％，這還不包括地方政府的債務。至於家庭債務，法外貿銀認為，大陸在這方面的增長較為緩和，從2015年的39.4％上升至2019年底的55.8％。與前幾年相比較，這一增速並沒有特別異常之處。

由於中國大陸的負債問題一直受到關注，像影子銀行干擾金融正常運作，2017年起大陸官方積極於推動去槓桿，法外貿銀認為，這部份原先已取得一定成績，但隨著新冠疫情的出現，政府祭出經濟刺激政策，經濟去槓桿的進程被迫放緩，而且，負債率上升的問題一直被放大。

法國外貿銀行亞太區經濟研究部門指出，「其實，我們觀察到，新的負債率大幅上升是因為中國實質GDP增速轉為負值！」，如果把2020年第一季實質GDP（也就是負債比的分母）假設性地調整為8％，那麼第一季的負債率僅會上升至250％。

該團隊特別解釋這一點是「數學題」，也希望外界不要只被數據弄盲了，在不明就裡下就持續唱衰前景，同時，GDP要有持續增長的動能，舉債振興的經濟貢獻也才有持續的增強可能。

(工商 )