有網友分享，領口罩也能拿到「特殊款」，網見口罩邊邊的「亮點」少女心馬上爆發，直呼「好可愛！」（摘自dcard）

原PO指出，桃園人可以去藥局試試看，而不少人都貼上夢幻色口罩照片分享「真的有領到」！（摘自dcard）

台灣疫情趨緩，政府逐步開放口罩自由市場，沒想到民眾對於醫療口罩的熱愛程度完全不減，在各大通路上仍是銷售保證。不過有網友分享，領口罩也能拿到「特殊款」，網見口罩邊邊的「亮點」少女心馬上爆發，直呼「好可愛！」

指揮中心宣布6月起全民進入「防疫新生活」運動，醫療口罩除了實名制以外，已可透過市面上通路購買，各大電商、通路業者趁著這波口罩熱，紛紛推出「特殊色」口罩，不但民眾買單，更造成瘋搶熱潮。不過《dcard》網友分享，領到「一邊紫、一邊紅」的口罩，讓眾人看得好羨慕。

原PO表示，原本覺得純白色的口罩就很美了，沒想到媽媽竟領到「一邊粉紅一邊粉紫」的口罩，直呼「太夢幻了吧！」現在走在路上心情都變得好好。

這「特殊款」口罩和通路販售的特殊色稍微不同，並非整片口罩都特殊色，而是在左右兩側邊條上藏有「亮點」，網友紛紛表示「好羨慕 我領到的都很一般般」、「好可愛喔～」、「是藥局領的嗎～太可愛了吧～」、「為什麼大家都可以拿到特別的顏色！ 我永遠都是藍色跟綠色」。原PO指出，媽媽是桃園公務員，領的是公發口罩，桃園人可以試試看，不少人都貼上夢幻色口罩照片分享「真的有領到」！

這「特殊款」口罩和通路販售的特殊色稍微不同，並非整片口罩都特殊色，而是在左右兩側邊條上藏有「亮點」。（摘自dcard）

(中時電子報)