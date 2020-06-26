一名日籍女大生無症狀返日後，被日方採檢驗出新冠肺炎陽性。中華民國防疫協會榮響理事長王任賢認為，這絕對就是社區感染，甚至稱無症狀傳染力最強。

日籍女大生是境外還是社區威染？王任賢在中天節目《新聞深喉嚨》中表示，這當然是社區威染。這是台灣出去的人，被人家篩出來，這當然是我們國內的社區威染。只要入境的人，超過了一個潛伏期以後，他再染病，絕對是社區的威染。

王任賢指出，日籍女大生一定是被傳染的，偵測到一個人以後，其實外頭還有很多人在社區裡，這是肯定的。這種人當然有傳染力，疫情指揮中心說沒有症狀的人傳染力是低的，他認為這是錯的。

王任賢解釋說，感染病毒時，症狀源自於那個人的免疫反應。所以一個有症狀的人，表示有起了免疫反應，病毒量當然低。所以沒有免疫反應、沒有症狀的人，病毒量是最高的。總之，剛感染病毒的時候，它的病毒量是最高的。

(中時電子報)