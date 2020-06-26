台北市副市長蔡炳坤是否代表民眾黨參選下屆台中市長？他表示，「目前言之過早」，但並未否認參選的可能性。（盧金足攝）

民眾黨以參加和平區長補選一役，視為插旗台中市灘頭堡，曾擔任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤頻到台中與基層搏感情，是否布局下屆台中市長？蔡炳坤表示，「言之過早」，但未否認參選可能性，民眾黨不缺席，藍綠陣營都認為對選情有一定影響，白色力量磁吸關鍵票源，選戰增加難以逆料的變數。

蔡炳坤歷經台中一中校長、台中市副市長，教育與產業界人脈不容小覷，民眾黨在下屆台中市議員選舉遍地開花，市長選舉卡位，蔡猶如操盤手，提前發動戰力。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，力挺市長盧秀燕連任全力以赴；民進黨台中市黨部主委李天生強調，民眾黨若派出人選，對選情有一定的影響，民進黨要贏回台中執政權，嚴陣以待，民眾黨不分區立委高虹安銜柯P之命，與理念相同議員、里長等成立聯合服務處，營造人氣據點，引發國、民兩黨關注。

台北市長、民眾黨主席柯文哲日前到台中辦地方自治研習班，主題座談「台北經驗、台中實現」，獲不少民眾支持，民眾黨向有志之士發出英雄帖，勢必衝擊藍綠議員席次。

民眾黨為議員人選招兵買馬，蔡炳坤、高虹安是否參選台中市長，成為選戰變數，台中市長盧秀燕連任之路，除可能迎戰立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍，蔡炳坤如為民眾黨披掛上陣，藍綠白加上時代力量等其他政黨，爭相站上決戰中台灣的擂台，台中市成為指標性的一級戰區。

(中時 )