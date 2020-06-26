大陸今年洪澇災害令人格外憂心，原因有二：一、今年未進入汛期前就已有多地出現破記錄大雨與水災，才進入汛期，各地災情回報更快速增加，若到了7月中下旬主汛期，災害規模可能會創下本世紀以來的記錄；二、大陸各地受新冠疫情影響，各地城鄉的農業生產與商業活動都受到極大衝擊，才剛開始準備恢復就遇上大規模水災，對糧食供應與民生需求造成的破壞將是前所未見。

2020年才進入汛期，僅6月就已連續23天發布暴雨警報，各地洪澇災害已造成包括廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）共1256萬人次受災，63.9萬人次緊急轉移安置，23.2萬人次需緊急生活救助。而這還只是汛期的剛開始，依大陸水利部門估計，進入主汛期後，災害規模還可能再擴大。

今年洪澇災害的嚴重性在延期召開的全國人大會議上已經透露，大陸國務院水利部長指出，按規律，厄爾尼諾現象結束後，當年可能發生較大的災害。今年氣象年景偏差，可能出現最不利的情況，南北方都有可能出現較大的洪澇災害，局部可能會有較強的區域性旱災，颱風登陸的個數和強度也可能較大，要做好應對大災的準備。為此，年度的防汛檢查也提前開始。

至於洪澇災害成因已是大陸多年的老問題，目前許多關注長江洪水是否會影響三峽大壩的安全，但這類消息之所以過度泛濫，主要還是媒體為博取眼球所進行刻意炒作。專家指出，長江自三峽建壩後，主河道還沒發生過水災，沿岸多年來的水災都是發生在支流，以目前各地災情來看確實也是如此。

而各地水系與支流災情主要還是來自過度開發，農民圍湖造田或與河爭道進行商業開發，大雨一來，水路受擠壓漫入居民區造成洪澇災害。經濟高速發展30年，過度開發的例子隨處可見，現在正開始要為破壞環境付出代價。

另一個今年洪澇災害特別嚴重的原因則是氣候變遷現象，全球暖化引起多發性極端氣候。在這種集中暴雨打擊下，加上過度開發對原有水文環境的破壞，形成大規模災害也只是遲早問題。

今年比較讓人擔心的是疫情之後，大陸各地城市與鄉村的經濟生產都受嚴重破壞，基層人民用於防災的積蓄已幾乎耗盡，如果在疫情受控後剛要恢復生產時遇上大災，可以想見廣大農村與鄉鎮的人民生活的苦況，必須大量預備救災的糧食與民生物資，否則災後的社會動盪會難以想像。

(中時電子報)