2018年9月，日本首相安倍晉三（左）尋求3連任，在執政黨自民黨總裁選舉中擊敗石破茂（右）。石破茂已三度參選過自民黨總裁，但至今一直與首相大位擦肩而過。（美聯社）

新冠肺炎疫情爆發以來，許多國家領導人的能力備受考驗。不過，有不少國家的領導人支持率卻仍上漲。而為何會有這樣的情況，經濟合作暨發展組織東京中心主管村上由美子指出，這些領導人都具備「制定科學化政策的能力」、「溝通力」和「共感力」這3種特質，才贏得國民的信賴。

根據《NHK》報導，日前美國民調機構Morning Consult的民調顯示，美國總統川普和日本首相安倍晉三的民調有下跌的趨勢，而澳洲、加拿大和德國等國領導人的支持度卻在疫情逆境中逆勢上揚。

為何在疫情肆虐下，有些國家的領導人反而能獲的更高的支持率？而他們又有哪些共同點？村上由美子指出，這些領導人會有這3個特質：「能制定有科學依據的政策」、「溝通力」，以及「共感力」。其中，「溝通力」後「共感力」，在面對危機時更顯重要，只有讓國民不陷入對策誤解的不安當中，政府才能獲得支持。也就是說，政府制定政策時首先要考量到的就是國民，這樣才能有效安撫國民的不安和不滿。文章中也舉德國總理梅克爾在疫情間的一系列政策為例，並證明這3個特質為梅克爾贏得很高的評價。

村上由美子還說，國家的領導人必須苦民所苦，在國民有困難時伸出援手，讓他們感受到領導人也是他們的夥伴，才能夠增加政府的信賴度。

此外，村上由美子表示，除了領導人本身的應變能力，要尋求何種人才來支撐領導人也是很重要的情。這是因為，領導人們需要專家的建議和協助，了解發生在國民身上的問題，以及完成疫情過去後經濟的重建大任。

(中時電子報)