高雄市長補選在三足鼎立情況下，選情不段炒熱；民進黨秘書長林錫耀今受訪表示，高雄市長補選這場選戰不論大環境或時空背景已經不同，剩下是人與人比較。

由於民進黨高雄市長補選人陳其邁黨內認為他的選運一直很不好，這次補選，黨內不少人都說，想請假去幫他助選，若陳其邁再輸，「就乾脆退出政壇算了」。

據了解，日前監察院副院長提名人選黃健庭名單傳出，黨內就開始緊張，黨政高層還趕緊與府方人士聯繫指出，「其邁選運一直很差」，黃健庭這人選可能會影響選情。顯示民進黨對於高雄市長補選這一局，派了選運一項不佳的陳其邁，壓力確實很大。

林錫耀分析，每次選舉都有時空不同，但最重要不同是2018年跟2020年雖然短短兩年，但時空背景就是俗稱的大環境，其實已經有很大轉變，不容否認2018年是韓流崛起，韓國瑜一個人幾乎捲動整個選舉的大勢，但是也在短短時間，韓不僅總統敗選，接下來又被比自己更高票數罷免，對台灣及高雄人來說，這情勢大不同。

他說，這背景下再來討論人的問題，陳其邁從2018年失敗後又從原來爬起來，雖是同一個人，應該是「2.0版」，尤其陳最近對選舉態度積極、認真、謙卑，讓人覺得已經有很大轉變。

林錫耀說，陳對高雄市政的了解，再加上因為到中央歷練，對高雄市政不只更嫻熟且更有眼光，對施政願景有很大改變，這一年多，很多人從新定位陳其邁，現在陳是年輕人喜愛暖男，他個人不旦升級、態度轉變，對年輕有吸引力，剛當時很大不一樣。

談到國民黨及民眾黨兩位對手李眉蓁及吳益政，最近也是話題不斷；不過林錫耀認為，兩人都是連任多屆市議員，讓人沒有太多想像的潛力存在，因為都不是素人，是選區選出來的議員，高雄人對兩人的評價及看法已經定型，不讓人有意外地方，高雄人應該都應該對兩人都相當熟悉。

由於外界認為，陳其邁這次若這次票數沒有拿的比罷免韓國瑜得票數還高，就很不好看，因此民進黨目前戰略即是積極衝高投票率；林錫耀說，補選投票率一定不會很高，且會有很大落差，但即時再這樣狀況，民進黨還是希望把得票率拉高，未來在候選人、選舉策略等，會朝激發高雄對這場選舉關注及熱情著手，不過他還是重申，「這場投票率，絕對不會比2018年大選還高」。

(中時 )