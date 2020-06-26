1名職業為婦產科的女醫師，因為男友不夠威猛，導致自身無法感受到強力噴水的觸感，因此她立即在PTT板上力求網友給予建設性回覆。此名女醫師表示，女生噴水總共有3種，分為女性攝護分泌物、尿夜、生理現象，由於男友原因無法自己確實感受到，她進而上來力求網友見解。
據此名女醫生的分析，女生的噴水共分為3種。其一，是由女性攝護腺所分泌的物質；其二，是尿夜的一種，然而這種尿夜是被歸納尿失禁的疾病上；最後，則是身理上的一種正常分泌物。然而，女醫師的男友不夠威猛，進行活塞運動時，無法讓她感受極致的快感，她表示無法實際的感受到，希望能夠上網求解詢問網友的看法。
有網友正經回覆：「噴出來是沒味道也沒有黃黃的啦只是要換床單和保潔墊很麻煩」、「就是愛液啊~~很多女生不是說自己很濕？就跟很濕的液體是一樣的啊~~愛液是從陰道裡噴出來的，跟尿液是不一樣的」，有網友則認為：「重點：男友能力不足」，也有網友覺得：「樓主會為了這研究增加自己的男友經驗嗎？我很樂意幫忙」。
(中時電子報)
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