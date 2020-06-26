在美國總統川普的極力推動下，美國經歷了數周經濟重啟之後，一如預期地出現新冠疫情的大幅反彈。許多州的單日確診病例數快速反彈後創下新高，為此已有數州被迫宣佈結束經濟重啟，要求民眾再度返回家中、盡可能不要外出，重新嚴格執行社交疏離、戴口罩等防疫措施，同時對來自疫情嚴重地區的民眾進行強制隔離。

綜合外媒報導，近一周來，美國多州新冠肺炎病例激增，確診數字屢創新高，許多州已對經濟重啟緊急叫停，並強制要求民眾佩戴口罩。紐約州、新澤西州和康涅狄格州州長稱，希望來自疫情重點地區州的旅客在抵達後進行隔離，否則將實施強制隔離。

美國德州州長亞伯特26日宣佈，該州將再次關閉酒吧，並減少餐廳用餐數，以此應對近日來新冠病例激增的情況。媒體指出，這是美國新冠疫情疫情爆發以來最具戲劇性的反轉。

報導說，德州是5月初率先重啟經濟的州之一，到6月3日為止，德州已進入經濟重啟的第3階段。但是德州在過去3天裡已報告17000多例確診病例，本週四的檢測結果為5996例，創下單日歷史新高，住院治療人數4739人也同步創新紀錄。

美國疾控中心（CDC）表示，美國實際新冠肺炎病例數可能比目前報告病例數高10倍，目前確診病例約有240萬例計算，CDC估計實際感染人數或已超過2000萬人，另外有專家認為目前大約有2300名美國人感染新冠病毒。

(中時電子報)