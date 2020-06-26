高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨徵召吳益政，3人競逐。國民黨台北市議員徐巧芯拿出國民黨智庫、國家政策研究基金會日前公布的政黨支持度民調指出，國民黨在此次補選，不會變小三。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中表示，在選舉沒選出來之前，沒人知道誰輸誰贏，但是從國民黨智庫前幾天公布的民調來看，國民黨再全國的支持是13.7%、民進黨為32.9%、民眾黨是6.6%；高屏地區國民黨是15.5%，這跟全國比起來，反而國民黨高屏的支持度還比較高一點點，民進黨也很高為37.2%。

徐巧芯接著點出，所以兩黨在高雄都民調衝高的原因，跟罷韓選舉有關係。所以兩邊的人都有衝出來，他們就是接電話、比較願意去表態；而民眾黨只有5.1%而已，相對它全部的6.6%。另北北基的政黨支持度，國民黨有12.5%，民進黨是28.7%、民眾黨有10%。

徐巧芯指出，從現在目前的民調來看，國民黨在補選這一仗，很明顯是不會變小三・因為把藍跟白加在一起看，全部是20.3%的話，其實在高雄地區民調加起來也有20.6%，也比全部加起來高一點點，台北加起來的話則會有22.5%。

(中時電子報)