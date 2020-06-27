近來不少台劇製作精良，加上江山代有人才出的新生代演員，不論顏值或是演技，受到許多劇迷的追捧和關注，絲毫不遜於佔據話題的韓劇、日劇；日前終映的《做工的人》可說是近期受到高度討論並獲得大量好口碑的一部台劇了，儘管劇中要角都是大叔大嬸、缺少了浪漫元素的調劑，其以貼近市井小民的戲劇演繹，成功描繪了社會底層小人物的悲歡離合，有哭有笑，不禁令人不勝唏噓！《做工的人》號稱是全台首部真實在建築工地中取景拍攝的劇集，劇中不論是裝瘋賣傻的鐵工阿祈、鬱鬱寡歡的鐵工阿欽或是苦中作樂的怪手司機阿全，每個角色都有故事，彷彿也是你我生活的真實寫照。本周小花平台藉由此部熱門電視劇延伸探討「藍領」勞工族群乃至於「白領」領薪一族的職業危害及風險，又該如何規劃更完整的個人保障？

台灣勞工過勞愈趨年輕化，每8人有1人是青壯年

其實不論藍領族或是白領族，可視為是勞工族群中的一員，也都是「做工的人」，兩者主要的差異在於藍領族以體力勞動，而白領族則是靠動腦勞動；一般來說，「做工的人」共同面臨的風險，首當其衝的就是因為過勞而造成猝死，像是工時長、睡眠品質差、壓力大、飲食管理不及格……等都是致病因子，不得不防！

根據勞動部最新統計數據顯示，台灣「做工的人」平均每人全年總工時為2,033小時，在全球主要國家位居第4高，僅次於新加坡、墨西哥及哥斯大黎加；尤其值得注意的是，因為過勞引發心肌梗塞就醫的病患中，平均每8人有1人是青壯年，突顯出心肌梗塞有日益年輕化的趨勢。

舉例來說，在台灣，一般人認知中屬於較長工時的職業護理人員，據觀察是特別愛喝珍珠奶茶，仔細探究其中原因，原來是因為工作關係經常忙到沒有時間好好坐下來吃頓飯，許多人以高熱量的珍珠奶茶將就取代一頓正餐、適時補充血糖，免得餓到頭暈目眩、全身無力，「嘴裡咬著珍珠也有在吃東西的感覺，可以稍微緩解胃部的飢餓感。」

說到過勞，先前小花平台引用近來國內不少名人因為過勞猝死的實際案例，像是藝人高以翔、吳朋奉及台灣AI人工智慧學校創辦人陳昇瑋等，提出專業保險規劃建議，也一再呼籲在今天過勞的大環境下，不僅是勞工朋友們，就連一般上班族應該要隨時做好準備、正面迎擊不可抗力的風險事故，「透過保險轉嫁不可預料的過勞死、傷、病，這也正是保險的可貴之處。」（全文未完...）

(中時電子報)