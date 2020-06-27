最近小編正在看一部ON檔韓劇《Oh My Baby》，劇情講述不想結婚只想生孩子的39歲女主角，如何靠著自己尋找幸福的故事……；女主角憑藉著精湛的演技，將時下女性想生孩子卻連對象都還沒有著落的那種焦灼不安的心情，詮釋得維妙維肖，深刻反映出現代人面對「結婚」或是「生子」的苦和難。對照於今天有愈來愈多女性選擇不婚、不生，自主意識日漸高漲，劇中女主角則是極度渴望結婚生子，兩者心情感受截然不同……；小花平台提醒你，不論你是哪一種「心境」：單身或是已婚、有子或是無子，唯一最重要的是「把自己照顧好」，要讓自己沒有後顧之憂，也就是預先做好完整的保障規劃，顧好自己家人也無虞。

年輕人「活在當下」也要將自己的風險照顧好

《Oh My Baby》一劇講述一名年近40歲、超過10年以上與戀愛無緣的單身女性，正當她決定放棄戀愛與結婚時，身邊突然出現3位不同人格特質的男性，「我可以不結婚，但是我不能沒有自己的孩子……」，為了能夠如願得到人生中無法放棄的「自己的孩子」，她甚至開始挑戰一些在外人眼中看來頗不合情理的事情。

劇中最讓小編印象深刻的是，她因為一次「借精」烏龍交易登上媒體，母親因此與她大吵一架，她回覆母親的一番話，讓人感同身受、不自覺地也同情起她來：

「我這一輩子就自己一個人過嗎？」

「我不結婚的話，媽媽如果也不在了，我就為了我自己而活嗎？」

「沒有家人的我，自己一個人吃好睡好然後死去嗎？我也想為了誰而活～」

看了這些台詞，相信仍是單身者應該頗有感觸且心有戚戚焉，彷彿在演自己的親身經歷般……；根據統計，「單身」已然成為全球趨勢，在「超單身時代」浪潮來襲的今天，在全球許多國家也都有其相對應的名稱，以並列亞洲單身大國的日本和韓國來說，過了25歲還沒有結婚的女性，在日本會被戲稱為「聖誕節蛋糕」、過了30歲還沒有結婚的女性會則被戲稱為「除夕蕎麥麵」；至於在韓國就有「金小姐」或是「銀小姐」的耀眼稱號，指的是年薪高於平均水平、經濟獨立且魅力十足的女性。

「單身有單身的好處，但是切忌『一人吃飽，全家吃飽』的單身理財觀念其實是錯誤的。」小花平台保險顧問提醒，年輕人崇尚「活在當下」，但這會有個問題是，如果因為沒有預算或是自恃年輕力壯而不願意買保險，往往容易忽略了收入低表示個人承擔風險能力也較低，一旦風險來襲，有多少人能承受得住？ （全文未完...）

(中時電子報)