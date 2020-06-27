5G到底有多快？用起來多爽快？台灣5G服務最快在6月底、7月就有望正式推出。多家電信公司也已經搶先推出5G早鳥升級方案，吸引一票想要搶先體驗5G服務的消費者排隊等候！究竟搶先升級5G，有那些有感服務值得你了解？一起來看看以下測試。

以下測試由已先開通，提供給媒體測試的Sony Xperia 1 II 以及提供給電信商測試的Galaxy S20 Ultra手機為測試標的。測試地點是遠傳電信內湖總公司辦公室。已下來看看各樣環境下5G網路能來的體驗。

一、 下載大型遊戲 5G網路秒速完成

以下載「跑跑卡丁車Rush+」這一款遊戲為例，Google Play Store顯示App為1.35GB。以Galaxy S20 Ultra下載時間約49秒、Sony Xperia 1 II則約43秒。從Google Drive下載一個約6GB大小的影片檔，Galaxy S20 Ultra與Xperia 1 II各花費1分6秒、1分22秒。對於兩支手機下載大型檔案時間的差距，遠傳工程師指出5G網路速度會牽涉到當時有多少人在使用、也會因為連線到的伺服器而有影響。就此判斷，兩支手機雖然下載大型檔案的速度略有差距，但差距並不明顯。

三星Galaxy S20 Ultra(左)與Sony Xperia I II下載跑跑卡車App的概略計時結果。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra(左)與Sony Xperia I II自雲端儲存空間下載6G影片的概略計時結果。(黃慧雯攝)

作為對比，以4G網路下載跑跑卡丁車App，Xperia 1 II需要花費約4分48秒；從 Google Drive下載同樣6G的影片檔，則需要花費約10分15秒。跟5G網速時的下載表現相比，可說是天壤之別。

二、 看8K影片 5G網路下超流暢

藉由遠傳工程師團隊的協助，以Sony Xperia 1 II手機在僅用4G、開啟5G的情況下，觀看YouTube平台上的8K影片(畫質設定為[email protected])，則會發現使用5G網路時，8K影片也串流的非常流暢；僅能跑4G網路的手機，則在影片開始10秒後就開始卡住(等候載入)。曾有人說5G網路時代追劇就看不到「轉圈圈」(loading)圖示的說法，可說是千真萬確。

事實上，在順暢的4G網路環境下，透過手機追劇已經不再是難事，通常流暢度、畫質也都能接受。但是在5G網路環境下，即便是4K、8K影片也都可串流無誤，對於提升家庭影音享受來說，將有著相當大程度的提升。

兩支Sony Xperia 1 II 使用5G網路(上)、4G網路觀看8K影片。使用4G網路的手機停在影片10秒位置。 (黃慧雯攝)

三、 撥打視訊電話 全無累格影像超清晰

由於網路速度不夠高，在疫情期間，不少人都有機會體驗視訊會議或是視訊通話來溝通公、私事，但是體驗卻都不是太好，往往都會出現影像lag(累格)，但聲音還算流暢的情況。但這一切在5G環境下，可說是完全不同。

透過測試，在兩支手機都連上5G網路的條件下撥打視訊電話(以Google Duo服務為例)，一邊走動一邊打電話，前景的談話對象與背景畫面都超級清晰，簡直就像是人被P上去的感覺，跟4G網路環境下打視訊通話的體驗簡直不能比！一比較就傷害太大了。

四、5G vs 4G網速 沒有對比就沒傷害

最後，藉由測試軟體來了解一下到底4G、5G環境下，網路上傳、下載速度能有多大的差別。在5G環境下，Galaxy S20 Ultra跑出下載918Mbps、上傳138Mbps的成績；Xperia 1 II則是跑出下載944Mbps、上傳138Mbps的結果。在限定使用4G服務的情況下，Galaxy S20 Ultra跑出下載319Mbps、上傳51.4Mbps的成績；Xperia 1 II則是跑出下載341Mbps、上傳441Mbps的結果。

三星Galaxy S20 Ultra(左)與Sony Xperia I II 連上5G網路的測速結果。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra(左)與Sony Xperia I II 的4G網路測速結果。(黃慧雯攝)

針對以上測速結果，遠傳工程師表示由於測試環境特殊，所以得到的4G測速成果也很高。對比來看，以編輯的iPhone 11 Pro Max執行4G測速的結果(測試地點不同，連線到中華電信的伺服器)，則是得到下載143Mbps、上傳13.7Mbps的結果。可以看出跟先前遠傳辦公室測試環境下的4G網路測速結果有一段差距。

遠傳辦公室天花板的5G基地台(左)與近照。(黃慧雯攝)

測試心得

以本次簡易的5G網路測速體驗來說，5G網路下執行當前相當常見的下載檔案、下載遊戲等任務，所需時間都明顯比4G網速降低不少。連上5G網路觀賞串流影片的體驗也更為提升。而在4G環境下，體驗較不佳的視訊電話、或是本次沒有完整測試到的VR、雲端遊戲等體驗，預計也都將帶來飛速的提升。雖然還沒有所謂5G的殺手級應用，但是若是選擇在5G開台初期就選擇搶先體驗，相信也能輕鬆察覺體驗的不同。(本次測試感謝遠傳電信工程團隊協助)

(科技)