男友變性後的照片，完全不輸女明星，讓女大生自卑到谷底。（照片來源：Dcard）

近期最夯的App，非FaceApp莫屬！透過這個軟體自拍、套用濾鏡，瞬間讓照片中人「男變女、女變男」，產生不少趣味效果，連明星、政治人物都愛玩。一名清華大學女大生用Faceapp玩男友照片，結果讓人驚呆，男友「變性」後容貌，美若天仙，完全不輸女明星，也讓女大生哀嘆：我自卑到谷底！

近期《FaceApp》從國外紅到國內，只要將照片上傳這個App，就可以套入各式各樣的臉部特效，變老、變笑臉、改髮色、變男變女都可以，且出來的效果精緻、有趣，連名人都愛玩。

一名清華大學女大生在《Dcard》發文表示，「最近faceapp很紅，我想說跟風一波，於是乎拿男友當試驗品...廢話不多說，直接附圖」。

變臉後的男友，濃眉大眼、皮膚白晰、五官深邃，活脫脫清秀大美女，完全不輸女明星，讓女大生忍不住哀嚎：「那個萌萌大眼燦笑是怎樣！既生瑜 何生亮 我就不自取其辱ㄌ」，更說男友的男性友人們紛紛開玩笑：「想月工」。

女大生男友變性照驚呆網友，紛紛回「妳男友真的正」、「我靠 這顏值」、「側面根本就是愛的迫降徐丹」、「看到感覺自己也頗正的我覺得不用交女友了」、「只有我覺得第一張的男友變性照有點趙小棠的感覺嗎」。

(中時電子報)