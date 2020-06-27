美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，點燃全美、乃至全球各大城市的「反種族歧視」、「黑人的命也是命」抗議行動，示威人士紛紛推倒歷史上帶有種族主義色彩、鼓吹奴隸制的名人雕像，反觀台灣？
被視為二戰英雄的前首相邱吉爾在國會外的雕像，亦被噴漆，控訴他是一個種族主義者。在英國布里斯托，示威者拆除17世紀奴隸貿易商科斯頓（Edward Colston）的雕像，最後更把它丟進河裡。科斯頓的公司在1672至1689年，從西非遠渡重洋運送超過10萬黑奴到加勒比海與美洲，為他賺取暴利，但其中有2萬人死於擁擠暗無天日的船艙裡，屍體被隨便丟進海中。
NFL傳奇經營者馬歇爾(George Preston Marshall)去世後51年遭到球團清算，當年由他一手建立並經營37年的華盛頓紅皮隊，本周卻宣布與他劃清界線，將他從榮譽圈(Ring of Fame)永久除名。原因是馬歇爾涉及「歧視黑人」，他是全聯盟最晚開始雇用黑人球員的老闆。在美國維吉尼亞州的里奇蒙，抗議民眾推倒南北戰爭聯盟國將軍的雕像。
南韓早在1996年，就把位於首爾的日本總督府給拆了，首爾日本總督府一度是南韓政府總部，但是民間對於這棟雄偉建築非常不滿意，認為是韓國的恥辱，因此拆除後只剩尖塔，放到博物館裡面。
而台灣呢？日本殖民台灣時代，台灣人的處境，比同樣被日本殖民的韓國人還不如。
根據矢內原忠雄所著的《日本帝國主義下的台灣》，韓國在日據時代還有地方選舉制度，台灣沒有；韓國有當地人發行的報紙，台灣沒有；台灣比起韓國，受到更苛刻的待遇。矢內原忠雄認為，日本總督府極端專制，使台灣成為世界殖民地罕見的事例。
而台灣部分人士卻對日據時代懷念不已，包括日本總督府建築尚完整如初，台南還設置「八田與一」雕像，顯示台灣「轉型正義」還未完成。
(中時電子報)
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