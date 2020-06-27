高雄市長補選，國民黨由高雄市議員李眉蓁出戰，從一開始大家好奇「李眉蓁是誰？」到「李眉蓁會贏嗎？」引發各界討論。對此，名作家苦苓表示，不要小看她，「國民黨畢竟不是塑膠做的」，千迴百轉、排除萬難提她出來，自有道理，並點出李眉蓁的「五大奧援」。

苦苓在臉書指出，李眉蓁有五大系統奧援，第一是「眷村系統」，李眉蓁是左營楠梓區三連霸議員，陳其邁2018年選市長時，在左營大輸2萬6千票，是全市第二慘地區，僅次於鳳山，而外省人的她和父親李榮宗原先都是親民黨籍，屬於正藍旗、中華民國派，因此眷村的票一票也不會少。

第二「果菜系統」，李榮宗的高農總經理職位是陳菊時代任命的，但韓國瑜第一次「外宿」就是選在他的果菜市場，他和一同掌握高雄果農的蕭俊漢農會系統，都是韓國瑜競選時最大的助力，尤其在舊高雄縣部分，也因此李眉蓁可以得到不少奧援。

第三「宮廟系統」，李榮宗當過宮廟的負責人，自然和高雄各地宮廟建立了牢不可破的關係，尤其宮廟系統幾乎都已經被大陸勢力滲透，在選舉時的立場都很明確，也很可能全面支持李眉蓁。

第四「小漢系統」，苦苓表示，李榮宗是道上人物、也坐過牢，都是不爭的事實，大寮刼獄事件他能夠出面擺平，可見其威望與人脈，如今「大也（老大）」的女兒要出來選市長，「小漢的（小弟）」當然會自動全面出來拉票、力挺。

最後則是「韓粉系統」，李眉蓁改編「北漂返鄉」這首歌，吸引許多遊子返鄉投韓，韓國瑜總統敗選，第一個跑到鳳山行政中心去迎接他、紅了眼眶的也是李眉蓁，就連搶先領表的前民政局長曹桓榮，也說她是理想人選，正「韓家軍」無誤！

更重要的一點，苦苓直言，選舉需要的就是錢，李眉蓁的夫家是殷實的珠寶商，她結婚時穿的禮服，據說是中東皇室和好來塢名流最愛，「坊間傳說」該禮服價值千萬，所以不可小看李眉蓁，更別輕忽李爸爸，「阿邁小心了！有一場硬仗要打。」

(中時電子報)