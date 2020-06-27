娛樂8點半》演藝圈不乏長得漂亮的女星，但要多美才能連續8年入選「全球百大最美臉孔」！大陸女星朱珠以VJ出道，初試啼聲更被提名為最受歡迎潛力歌手，但她馬上轉戰電影圈，甚至闖進好萊塢；但在國外綻放光芒的朱珠，回家鄉後卻彷佛成了叫不出名字的新人，讓她曾喊出「我值得被關注」。

朱珠今年35歲，出生於一個不平凡的家庭，她的爺爺在大陸是傳奇人物—參加過萬里長征的少將朱虛之，父親是知名IT富商「新大陸集團」創辦人朱漢濱；從小開始學各種才藝，3歲就接觸鋼琴，更師從傳奇爵士鋼琴手孔弘偉；朱珠到了高中英語能力超群，熱衷參與英語舞台劇演出，也讓她意外萌起星夢。

朱珠到好萊塢拍戲，認識到許多國際巨星，她在國外的人氣反而比在家鄉好。(圖/ 摘自朱珠微博)

在2005年朱珠主動參加MTV舉辦的VJ大賽，一舉搶下北京賽區冠軍，也開啟她的演藝生涯。在她得到冠軍後，開始加入MTV全球音樂台主持音樂節目，到了2009年發了首張同名專輯，還獲得內地當年度最受歡迎潛力歌手提名，開始讓大家注意到有一個好歌喉的美女。

不過，朱珠在2011年和全世界第一經紀公司「美國創新精英文化」簽約，意外變成她星路最大轉折點，因為她開始轉戰電影圈，首部作品《我知女人心》，就是與巨星劉德華和鞏俐合作；朱珠搶眼的外型，也讓她受到好萊塢製作的賞識，接連參演兩部知名大片《雲圖》和《鐵拳》，儘管她只是個配角，她散發出的東方美人韻味，擄獲大票西方粉絲的心。

朱珠連續8年入選「全球百大最美臉孔」。(圖/ 摘自YouTube影片@TC Candler)

而美國電影評論網站《TC Candler》每年都會公布「全球100張最美臉孔」，朱珠從2012年度開始，連續8年都在榜上，證明了她有闖進好萊塢的演技外，更有盛世美顏；朱珠在2012年獲第22名，2013年獲第30名，2014年獲第20名，2015年獲第26名，2016年獲第43名，2017年獲第75名，2018年獲第60名，2019年獲第72名。

朱珠在工作上的表現卻並未讓她獲得更多關注，反而是她的緋聞史才變成亮點，她曾被拍到跟周杰倫、李泉過從甚密。但令外界最震驚的是，2012年5月15日歐洲足球隊尤文圖斯加冕義甲冠軍的比賽時，朱珠和尤文圖斯老闆拉波埃爾坎在觀眾席放閃，大方激吻；後來第65屆坎城電影節上，兩人更手牽手走紅毯，再度掀起熱烈討論。

第65屆坎城電影節上，朱珠和尤文圖斯老闆拉波埃爾坎牽手走紅毯，掀起熱烈討論。(圖/ 摘自朱珠微博)

過了好多年，朱珠從未公開自己的感情狀態，至今另一半到底是誰也無人知曉；可惜的是，在她去好萊塢闖盪後，回家鄉接演多部戲劇作品，知名度卻從未打開，時常就像是剛出道的新人，對她不熟悉的人可能連名字都叫不出來。

所以現在的朱珠重心選擇放在家鄉，想讓更多人知道她是誰，也自信地喊話，「我配得上大家的關注」。

(中時電子報)