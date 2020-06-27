效力浙江廣廈的劉錚，此役攻下全場最高25分。(新華社)

林書豪26日打出加盟大陸CBA北京首鋼最糟表現，先發打了20分鐘，投8中3、罰5中3，僅拿9分、5助攻，創下CBA生涯單場得分新低紀錄，北京終場87比100不敵浙江廣廈，不知豪哥是因上場時間有限或有傷造成，效力廣廈的台灣好手劉錚貢獻全場最高25分。

廣廈首節就靠劉錚4投4中、獨拿11分火力，一路壓著北京打，甚至打完上半場，廣廈取得12分領先，儘管北京第3節打出13比2追上，可惜末節劉錚、胡金秋、趙岩昊等廣廈球員火力全開，擴大領先到18分之多，北京再也無力追趕。

其實林書豪不僅單場得分創新低，全場只打20分鐘，也是他加入北京以來的上場時間最少紀錄，畢竟使用雙外援的北京碰上全本土的廣廈，北京每節只能使用單外援上場，沒想到北京另一外援尤度表現也欠佳，最後只拿9分、8籃板。

儘管廣廈使用全本土陣容面對復賽，仍靠胡金秋、趙岩昊與孫銘徽等大陸國家隊年輕好手，以及劉錚的穩定先發表現，復賽後取得4戰全勝佳績，目前23勝11敗穩居第3，反觀北京在復賽後只拿2勝2敗，目前21勝13敗，排名跌到第7。

(中時 )