NBA and NBPA Announce Covid-19 Test Results pic.twitter.com/DuMxsp8rB1 — NBPA (@TheNBPA) June 26, 2020

NBA與NBA球員工會在27日凌晨共同發表聲明，確認從24日以來針對302名NBA球員進行新冠肺炎檢測，結果共有16人呈現陽性，這些確診球員即將保持自主隔離，直到醫療人員確定已經通過公共健康規定，才可前往奧蘭多參加復賽。

只是仔細算算最近幾天陸續曝光的陽性案例，從最先曝光的金塊中鋒約基奇(目前滯留塞爾維亞無法返美)，到賈巴利帕克、希爾德、艾力克斯連3名國王球員，以及溜馬後衛布羅格登、熱火前鋒德瑞克瓊斯，怎麼算也只有6名確診球員。

就算加上先前爆出的兩名太陽球員呈現陽性反應，代表至少還有8名還未公開名字的感染新冠球員，這些人目前應該仍在自主隔離階段，或許等到7月10日參加本季復賽的22隊都前往奧蘭多報到後，這些感染新冠球員身分才會曝光。

目前NBA選在7月31日重新開打計畫仍未改變，會提前在24日針對復賽球員檢測，就是希望能在奧蘭多迪士尼世界打造封閉比賽環境，同時NBA也不強迫球員參加復賽，包含布雷德利、阿里查、貝坦斯與考利史坦等人都已宣告不打。

(中時 )