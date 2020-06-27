【1】防美備戰力增全球影響力 陸即將完成北斗導航 追求軍事獨立

，北斗和北京的「一帶一路」倡議息息相關。「一帶一路」透過鐵路公路和航道，連結了好幾大洲，而許多國家都向北京鉅額貸款，顯示對中方的依賴與日俱增。紐曼說，要是這擴及技術與北斗系統的相關依賴，只會徹底提高北京的影響力。

如今像泰國和巴基斯坦等國家都已廣泛使用北斗系統，據新華社報導，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風說，全球有超過一半國家都在用北斗系統。

【2】為何日食要派戰機？原本為了追逐月球

2017年8月21日，日食範圍劃過美國全境，其中全食帶從西北部一路劃到東南部，是美國難得的天文盛會。為此，當年美國空軍發起一起「終極攔截」的任務，攔截的對象就是日全食，3架F-15戰機從西北部愛達荷州芒登荷空軍基地(Mountain Home AFB)出發，在日全食籠罩上空時，開啟後燃器全速飛行，試圖使戰機更長的時間待在日全食範圍內

【3】專家：警告老美 趁機練兵 陸軍機頻飛台領空好忙

此外，專家說，自從1970年代的中越戰爭以來，解放軍就缺乏實戰經驗，只要出現任何新機會，北京就想利用它來訓練部隊。

中方軍力僅次於美俄之後，因在南海爭議島礁上設置軍事基礎設施，而惹惱其他聲索國。政治大學國際事務學院副院長黃奎博指出，北京有多重目標、多重目的。國防部周一說，一架解放軍轟-6轟炸機，還有1架殲-10戰機飛越台灣西南領空。

【4】影》中印邊防部隊火爆交手 傳邊境流血衝突影片曝光

就在中印邊防部隊15日在東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，導致印度20人喪生，據傳解放軍有超過40人死傷後，社群媒體上出現一段約5分鐘的錄影。

據部份印度媒體報導，這是現場衝突畫面，但也有報導說，這是先前雙方在錫金交手的錄影。畫面中可見雙方大聲咆哮，印軍喊著「回去」，「別打」，而解放軍則拋擲石塊，雙方隨後爆發激烈肢體衝突。

【5】閃電戰機難敵天威 美曝F-35隱形戰機罩門恐引發大爆炸

據《軍事網》（Military.com）與《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，洛馬說，維修人員在例行檢測時發現，空軍F-35A戰機的「機上惰性氣體製造系統」（On-Board Inert Gas Generation System，OBIGGS）管線受損。

由於F-35沒有內建避雷裝置，在飛行時，「機上惰性氣體製造系統」會製造氮氣，以取代其中大部分氧氣，好防止燃油蒸汽爆炸。雖然交付在暫停近4星期後恢復，但F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office，F-35 JPO）建議當地F-35A中隊指揮官，避免飛入距有閃電或暴風雨25英里（約40公里）的範圍內。

(中時電子報)