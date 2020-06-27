新冠肺炎疫情持續肆虐全球，其中以美國最為嚴重，確診人數已經突破240萬人，然而依舊不少民眾反對強制戴口罩，其中佛羅里達一場要不要強制戴口罩的聽證會中，一名紅衣女子高分貝拒絕戴口罩，更痛批這是「惡魔謀害人類的工具」，影片上傳到推特後引起熱議，「宅神」朱學恒也看傻，直說智商瞬間降低100。

朱學恒分享影片，表示「不知道上帝創造這些說口罩會殺人或者老娘不戴口罩因為這裡不是古巴的人，目的是不是為了毀滅他們？我光看完這幾分鐘就覺得智商降低了一百多」。這名紅衣女子在聽證會上語無倫次，宣稱口罩是惡魔用來殺害人類的工具，要求民眾戴口罩的醫生們犯下了反人類罪，「上帝不會放過這些人的」。

該女子甚至套用川普的陰謀論，繼續指控微軟創辦人比爾蓋茲與前國務親希拉蕊都是戀童癖，還是「秘密掌控美國的影子政府」成員，要求警方逮捕他們，更稱若5G出來後，以後每個人都要被量體溫、被掃描。還有白衣女子激動大喊，表示就如同自己不穿內衣一樣，她拒絕戴口罩，否則無法呼吸。

不少美國網友紛紛嘲諷：「看來川普找到最棒的祕書了」、「她們可以去當川普發言人」、「達爾文快點來把她們收走吧」、「川普跟他的信徒真是讓人大開眼界」。

朱學恒分享後，台灣網友也留言：「所以老天開始過濾這些人了」、「快要可以跟上帝喝咖啡了」、「號稱世界強國的美國，其國民還是很多民智未開…」、「進了棺材就可以去找上帝了，不急」、「還好病毒專找不戴口罩的人，我想這就是物競天擇吧」、「上帝覺得無辜」。

(中時電子報)