美國參議院25日一致通過「香港自治法案」，為繼「香港人權與民主法案」後，美國國會再立法鋪路制裁大陸和香港，法案如能生效，要透過凍結資產、拒發簽證等措施，以回應北京推行港版國安法立法。香港特區政府在26日晚間發表聲明相當直白的表示，「強烈反對！」

美國參議院25日以「一致同意」方式通過「香港自治法」。這部法案是由共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。參院通過後，法案接下來將會被送至眾議院審議，之後會送交美國總統川普簽署後生效。

香港特區政府發言人表示，該法案及所謂的『制裁』（香港）完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益，我們敦促美國國會立即停止干預香港特別行政區的內部事務。發言人也強調，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

(中時電子報)