一般人對水蛭的印象就是「吸血鬼」，但其實並非所有水蛭都吸血，牠們屬於肉食性，只有部份種類暫時性寄生、並以宿主的體液為食物來源，當然也有以哺乳類血液為食的水蛭，在柬埔寨首都金邊，有1名男子日前前往河邊游泳消暑；當日傍晚，男子排尿出現劇痛便隨即就醫。經檢查，醫生發現男子膀胱有1條水蛭，沿著尿道爬入膀胱，狂吸473亳升的血量，被拉出來時體型超肥大。

根據紐約郵報報導，這起事件發生在22日，當時這名男子因排尿劇痛前往醫院，醫生在問診時得知男子白天有到河邊游泳，首先判斷可能是寄生蟲由尿道進入到膀胱的可能性最大，於是把微型攝影機放入體內檢查，赫然發現造成男子疼痛的原因不是寄生蟲，而是1條水蛭。

這條水蛭因為吸入大量血液，體型早已膨脹肥大，使得整個移除程序變得複雜。醫生先是使用微型探針，利用針頭上的切割工具殺死水蛭後，再慢慢將牠從患者膀胱經由尿道拉出來。患者部分器官疑似被水蛭牙齒咬傷，且這條水蛭吸了約1品脫（約473毫升）的血液，所幸男子身上只有1條水蛭，只住院1晚隔天就出院。

根據當地醫生表示，雨季期間是寄生蟲和昆蟲最活躍的時刻，民眾若是到河邊游泳要小心；盡量穿著緊身衣褲避免蟲隻附著；除此外，在戶外也不要飲用生水，因為可能誤食肉眼看不見的寄生蟲。

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(中時電子報)