受到新冠肺炎疫情影響，許多賽事都受到波及，原本預計8月要重啟世界羽球巡迴賽，不過大馬羽協傳出想要放棄主辦超級750系列馬來西亞公開賽，若賽事遭到取消，世界球后戴資穎將無緣賽事4連霸。

根據《新海峽時報》報導，一位不願具名的大馬羽協前理事指出，因為疫情所以有太多不確定性，加上沒有觀眾及贊助商，不算是合格比賽，再加上因為今年度賽事不提供奧運積分，加上必須執行嚴格防疫措施恐增加成本，導致大馬羽協高層並不想舉辦。

此外因為疫情關係，就算獎金提高，有知名度的明星選手也不一定會來參賽。現在將馬來西亞公開賽是否會取消仍不確定，不過世界羽聯（BWF）將在7月18日時舉辦會員大會，到時可能會有新消息出現。

此外，馬來西亞前球王李宗偉則跳出來呼籲，希望世界羽聯（BWF）可以取消包含湯優杯、馬來西亞公開賽等今年度賽事，認為應該要讓球員在安全環境下進行比賽，且要以網球世界球王喬科維亞自辦賽事，但疏於防疫措施導致確診案例連續出現，就連自己也遭到感染一事引以為鑑。

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(中時電子報)