台灣「超前部署」的防疫新生活，讓許多民眾大幅降低外出用餐頻率，根據PChome 24h購物資料顯示，今年第一季的冷凍食品、罐頭銷量對比前一季成長逾1倍，例如水餃、冷凍肉品、肉醬罐頭、玉米及鮪魚罐頭都是熱賣品項。

「最重要的就是方便又能保存！」營養師程涵宇表示，過去許多人對罐頭保持負面觀感，總覺得「不健康」、「能放久一定有防腐劑」，事實上罐頭食品是採用加熱、殺菌等方法，除去有害活性微生物及其孢子，然後再利用密閉容器包裝。

受疫情影響，罐頭銷售量增多，據研究指出，台灣人購買醬瓜、玉米及魚類罐頭比例最高。（圖／鄭清元攝）

阻絕內外微生物的入侵之後，就能使保存期限拉長，而非使用防腐劑。「一般來說，罐頭主要的成分是主原料、水或油、鹽或糖。」程涵宇說，是否含有添加物，則是看罐頭種類而定，如果是天然食物製成的罐頭，又幾乎不含添加物，營養就不會輸給天然食物，有些甚至更加健康。

罐頭在製作過程中，經高溫殺菌，加上採用密封包裝，所以能長時間存放。（圖／報系資料照）

營養師程涵宇表示，天然食物製成、又沒有添加物的「單純罐頭」，天天吃也沒問題。（圖／本人提供）

榮新醫院營養師李婉萍說，美國一項研究針對9761人進行調查，以一周為計算，將這群人分成吃6個罐頭以上、3~5個罐頭、2個罐頭以下，結果發現吃罐頭頻率愈高，愈能夠攝取更多元的營養素，營養密度更高！李婉萍說，這顯示如果選對罐頭，營養價值並不一定輸給天然食物。（待續）

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(中時電子報)