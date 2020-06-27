「我叫它們『單純罐頭』！包括番茄、玉米、菠菜、鰻魚及鮪魚或沙丁魚、菠菜、鳳梨等，都是可以天天吃的罐頭。」程涵宇營養師說，番茄罐頭經過高溫加熱與攪打，可以破壞番茄的細胞壁，釋放更多的茄紅素，相較於天然番茄，讓人體更好吸收。「菠菜令人詬病的草酸，高溫製成罐頭之後也被去除；而鰻魚等含骨頭的魚罐頭，還能同時吃進魚骨補充鈣質，都更勝天然食物。」

至於鳳梨，鳳梨酵素具有廣泛的治療益處，例如對鼻竇炎、血栓性靜脈炎、支氣管炎都有幫助，也能緩解關節炎、腹瀉和各種心血管疾病，但如果腸胃不佳可能會造成胃痛，或是入口時感到刺痛。

經過高溫處理之後的鳳梨罐頭，鳳梨酵素的活性也會跟著遞減，平時不敢吃鳳梨的人就可食用，但鳳梨酵素的優點也會因此打折扣，但仍能獲取膳食纖維，有助腸道健康。

玉米罐頭則是其中最廣泛被使用的品項，「玉米黃素是屬於脂溶性維生素，高溫烹煮過更好吸收。」程涵宇說，可以選擇無鹽、非基改的玉米罐頭，更加健康。

鰻魚、沙丁魚等魚罐頭，都含有鬆軟酥脆的魚骨，食用時可一併補充鈣質。（圖／報系資料照）

上述罐頭在超市、電商都可購買得到，菠菜罐頭則比較難找，可在進口較多外國罐頭的頂級超市找找看。「或可以選擇網購平台販售的朝鮮薊心、鷹嘴豆罐頭，含有豐富的蛋白質、鉀，朝鮮薊心的鎂含量更是南瓜的2.5倍，都有助於肌肉生成與人體神經傳導功能。」（待續）

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(中時電子報)