美國一項研究針對9761人進行調查，以一周為計算，將這群人分成吃6個罐頭以上、3~5個罐頭、2個罐頭以下，結果發現吃罐頭頻率愈高，愈能夠攝取更多元的營養素，營養密度更高！榮新醫院營養師李婉萍說，相較於台灣，國外罐頭的選擇確實更加多元與豐富，以美國來說，天然蔬果相當昂貴，許多民眾經濟上無法負擔，所以才轉而選擇罐頭蔬菜，因為有需求，也讓罐頭選擇更多，所以吃愈多罐頭、反而能攝取到更多元的營養素，所以更加健康。

朝鮮薊心（左圖）、鷹嘴豆（右圖）含有豐富蛋白質、鉀等營養素，有助於肌肉生成與強化神經系統傳導功能。（圖／報系資料庫）

李婉萍說，這顯示如果選對罐頭，營養價值並不一定輸給天然食物，而且天天吃也沒問題，甚至還能服務特定族群。「舉例來說，有些老人家牙口不好，選擇魚罐頭、再搭配豆腐食用，也是補充蛋白質的好選擇。」

台灣的天然蔬果既便宜、又方便購買，但如果工作忙碌，根本沒時間採買蔬果，或是經常冷藏蔬果3天以上，導致營養素大量流失，這類族群也許可以多採購健康罐頭較好。

但如果能天天購買到新鮮蔬果，又何必一定要吃罐頭？李婉萍說，能夠製成罐頭的蔬果還是有限，一定沒有天然蔬果種類多；再加上各家罐頭品牌的加熱時間、處理程序都不同，其中還剩下多少營養素，誰也沒辦法打包票。(待續)

一般人總將罐頭與「不健康」畫上等號，其實只要選對罐頭，能攝取到的營養不會輸給天然食物。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)