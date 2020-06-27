【1】藍白籲蔡登太平島 召回謝長廷

近期釣魚台主權爭議延燒，國民黨與民眾黨於立法院臨時會議程提案共同提出公決案，包括建請蔡總統登太平島宣示主權，及召回駐日代表謝長廷赴立院報告釣魚台更名爭議作為，宣示台灣主權及護漁決心。國民黨團總召林為洲說，黨團將邀朝野黨團對釣魚台主權發表共同聲明，要求謝返台說明，也請蔡總統出海護主權。

【2】北返車潮提前湧現 10路段爆雷

端午節連續假期第2天，西部國道路況較為舒緩，但前天連塞32小時的國道5號，昨日清晨再度湧入南下車流，一路塞到下午才舒緩；北上方向則從傍晚出現第一波北返車潮。交通部高速公路局表示，今日將有10處易壅塞路段，其中國5北上預估會從上午11時塞到晚間11時。

【3】美參院通過香港自治法 陸批干預

美國聯邦參議院25日無異議通過由跨黨派議員推出的《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），將對破壞香港自治的中國大陸官員和機構進行制裁。這項法案被視為去年通過生效的《香港人權與民主法案》的加強版，最大的差別在於：《香港自治法》的潛在制裁對象包括國際銀行，牽連遠比制裁中方官員和機構來得廣。

【4】每周工時未達35小時 破45萬人

連續假期旅遊景點人潮湧現，內需消費逐步回穩；不過，國內勞動市場並未受到內需回溫而改善，不僅無薪假人數飆破3萬人，主計總處公布最新數據也顯示，5月每周工時低於35小時者也從40萬人快速飆升至45.6萬人，創調查以來新高；人力專家表示，恐要等到新冠肺炎疫苗研發成功後，無薪假、低工時的狀況才會改善。

【5】任賢齊嗑粽慶54歲 洩賽龍舟暈船

任賢齊23日迎接54歲生日，除了與家人、朋友齊聚，童心未泯的他，還在電玩遊戲《動物森友會》上與島民一同慶生，許願「全世界再無疫症，人人身體健康」；特別的是，任賢齊不僅選在生日這天推出相隔許久的新歌〈想你啦〉，更透露30日會有好消息宣布；據了解，久未在台開唱的他，即將公布個人演唱會訊息。

(中時電子報)