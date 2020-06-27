【1】十四五戰略 藏投資中國密碼

投資中國，跟著政策走就是了。綜觀大陸兩會釋放出的政策訊息，以及「十四五」將重點列入的戰略產業，都是未來幾年「投資中國」的關鍵字。除已廣為市場熟知的、以5G基礎建設為首的新基建（智能基建）外，包括醫療健康、內需消費以及大灣區等，都將成為市場關注的投資焦點。

【2】跟陸政策走 台商搶攻康養產業

赴陸拚搏大半輩子的台商，在疫情底下終於獲得喘息機會，經過逾3個月的沉澱，不少台商對人生有了新體悟，更有台商趁此刻投入康養產業，在開拓第二事業之餘，守護更多人的健康。台商表示，黑天鵝連續來襲、台商年事漸高、以及大陸政策扶持都刺激康養產業進一步發展，若藉台灣的服務與康養經驗，並抱團投資，將有助台商進一步轉型。

【3】北京全面篩檢 採樣近300萬人

北京疫情擴散引發關注，新發地聚集性疫情已有超過200人確診。為阻斷疫情快速傳播，北京市核酸檢測機構從98所擴至124所。據通報，北京核酸檢測採樣人數從每日8千人增長到近50萬人，截至昨日全市累計採樣294.8萬人。

【4】美3航母組隊 強勢回歸西太

美國海軍航母打擊大隊「重返西太」。美國「尼米茲」號與「羅斯福」號航母齊聚菲律賓海域舉行「雙航母演習」，除「羅斯福」號和「尼米茲」號外，美國海軍「雷根」號航母也在日本橫須賀地區隨時準備出動，意味著美國海軍將在中國周邊地區部署3艘航母。觀察者網軍事評論員施洋認為，美國海軍的航母戰鬥群，將在今年夏天達到「巔峰」。大陸國防部發言人吳大謙，24日在例行記者上表示，不會坐視美國在亞太地區任何軍事活動部署。

【5】陸出口轉內銷 十大舉措助攻

隨著疫情在全球蔓延擴散，全球經濟出現衰退態勢，相關出口企業的訂單越來越少，也進而對大陸外貿企業帶來營運壓力。為了幫助外貿企業過難關，大陸國務院辦公廳近日發布《關於支持出口產品轉內銷的實施意見》，指出將發揮政府引導作用，多管道支持出口產品進入國內市場，加快轉內銷市場准入。

(中時電子報)