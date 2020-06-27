新冠肺炎影響航空產業，今年2月以來全球已有十多間航空公司申請破產或倒閉。泰國廉價航空「酷鳥航空」（NokScoot）24日已發布聲明表示將開始企業瘦身，昨（26日）更直接宣布董事會決議將解散公司、退出市場。

酷鳥航空24日曾宣布本月要縮編機隊並退租3架飛機、資遣部份員工；昨日更在聲明中指出，新冠肺炎讓公司遭到嚴重衝擊，已裁撤425名員工，剩下的員工則將待公司清算後才會離職，全員都會依法領到資遣費。

酷鳥航空是在2014年由泰國皇雀航空與新加坡酷航共同成立，雙方各持股49%，酷鳥航空管理公司持有2%。酷鳥航空隔年10月開始每日以波音777來回台北曼谷航線，是許多國人前往泰國旅行的首選。酷鳥航空解散消息一出，許多民眾都大嘆捨不得。

據《聯合新聞網》報導，許多已經完成訂票流程的民眾，目前尚未獲得退款，酷鳥航空在台代理商對此表示早在6月1日就已經取消代理，所以無法回應相關資訊。

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(中時電子報)