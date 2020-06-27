日本防衛大臣河野太郎

日本防衛大臣河野太郎說，東京認為，北韓敵意與日俱增，可能是平壤要轉移各方對最高領導人金正恩健康不佳，還有新冠肺炎疫情蔓延的注意力。隨著河野表明，日方對金正恩的健康狀況存疑後，有關他死亡的傳聞再度浮現。

據《新聞周刊》（Newsweek）與《太陽報》（The Sun）26日報導，河野25日在東京出席日本外國特派員協會簡報會，被問及朝鮮半島日益緊張的情勢時，他以英語說，「我們正設法了解北韓是怎麼回事，最近的行動相當詭異。」

他指出，日方懷疑，1.新冠肺炎也在北韓蔓延，金正恩設法避免被傳染，所以有時沒有公開露面；2.他的健康狀況；3﹒去年北韓的收成其實很糟，經濟也不好，因此金正恩或他的政權需要代罪羔羊，這樣才能轉移大家的注意力。他指出，北韓現在態度會這麼嚴厲，可能是因為這些原因。河野說，日本正設法收集情資並加以分析，看北韓究竟發生了什麼事。

「我們一直在和美國，還有其他國家討論，」他說，「我們正在交換相關情報。」

近幾個月來，金正恩死亡的消息不斷。自4月15日他罕見缺席祖父，也就是北韓國父金日成的誕辰紀念日「太陽節」後，連續神隱超過20天，直到5月1日才透過官媒現身，顯示他和官員出席順天磷肥廠的開工儀式。

(中時電子報)