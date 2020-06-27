新北市元平行實業有限公司是台灣老牌黑白版製造廠，產品以外銷為主，在國際享有極高聲譽。但本刊調查，元平行負責人廖介誠姪子（廖男）多次帶母上門偷竊，還將工廠鐵門踹壞，廖介誠氣的提告，檢察官竟認為鐵捲門毀損是因設備老舊、操作失當而不起訴，廖介誠無法接受此結果，大罵「恐龍判決」。

6月中的上午，本刊來到元平行的新廠址，廖介誠因害怕姪子再度上門，只好放棄經營十多年的據點而遷家，他看到記者上門露出驚訝的苦笑，嘆口氣後才緩緩說出這些年的辛酸與委屈。

本刊調查，元平行是在1980年由廖介誠的父親廖有信創立，交給2個兒子經營，廖介誠大哥十多年前驟逝，廖介誠夫妻便將姪子撫養長大，還鼓勵他去找離家多年的張姓母親，張女重回廖家後，卻是不斷挑唆，稱廖介誠掏空公司，廖介誠因而請來會計師清算，想以經營者身分買下姪子股份，姪子卻不接受此提議。

由於廖男患有思覺失調症和輕度智能障礙，他表示自己不會經營公司而不願接手，卻一直認為叔叔圖謀不軌，並多次潛入工廠偷竊重要工具，廖介誠忍無可忍，多次報警處理，並將原本住在公司的姪子趕出門。

廖介誠發現侄子多次竊取重要器具，忍無可忍選擇報警。（圖／讀者提供）

前年9月的清晨，廖男再次帶著母親上門，2人踹壞鐵捲門後潛入工廠，並偷走價值1萬5000元的工具組，廖介誠在氣憤之下決定提告，檢察官的判決卻讓他傻眼。

「檢察官開庭的時候只問我2個問題，一個是事件發生在幾點幾分幾秒，一個是監視器有沒有拍到？」廖介誠表示，他開庭時回答保守，表示不確定監視器有沒有拍下清楚畫面，事後調閱監視器，證明確實拍到張女與廖男踹壞鐵門、進入工廠的關鍵影像，檢察官卻採信廖男母子說法，最終給予不起訴處分。

根據不起訴書指出，檢察官認為廖男與廖介誠皆為股東，偷竊器具只是為了保護自己的權利，鐵門損壞則可能是因為「設備損壞」或「操作失當」，無法認為廖男有破壞的惡意，因而將他不起訴。

「難道思覺失調症做什麼都可以嗎？」廖介誠則難以接受此結果，表示姪子曾多次出言恐嚇，甚至放話要殺他全家，如今連罪證確鑿的犯罪事實都不被採信，讓他不知道該怎麼樣保護自己。

萬鈞法律事務所律師姜鈞表示，倘若有股份拿工具就不算偷竊，那是否買了鴻海股票後，就能進去為所欲為，認為檢察官的判決十分不合哩，還希望司法能還給被害人公道。

工廠鐵門被廖男破壞，檢察官卻認為恐是「設備損壞」或「操作失當」導致，而給予不起訴處分。（圖／讀者提供）

(中時電子報)