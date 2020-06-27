新北市土城區元平行實業有限公司，專門製造黑白板及相關商品，由負責人廖介誠與哥哥共同經營，但廖大哥在十多年前驟逝，廖介誠擔起照顧患有思覺失調與輕度智能障礙侄子（廖男）的責任，侄子如今卻反咬廖介誠掏空公司，更曾嗆說要殺廖介誠全家，讓他十分恐懼。

本刊調查，元平行創立於1987年，由廖介誠的父親廖有信一手創立，廖有信退休後交給2個兒子經營，廖介誠大哥在十多年前驟逝，留下在念中學的姪子，廖介誠夫妻將姪子撫養長大，照顧吃穿外還每月給3萬元當生活費，平靜日子卻因「她」的到來而天翻地覆。

本刊調查，廖介誠大哥與妻子離婚多年，廖家是在辦父親喪事時才知道這件事情，而姪子長大後，廖介誠鼓勵他尋找張姓母親，不料張女重回廖家後卻不斷搬弄，稱廖介誠掏空公司，要求兒子爭產，廖男也在母親挑撥下性格大變。

廖介誠在哥哥過世後，擔起照顧侄子的責任，如今叔姪卻對簿公堂。（圖／陳柔瑜攝）

「一見面就罵我三字經，我也不知道他在罵什麼。」廖介誠表示，侄子與其母親重聚後，侄子聽信母親的話而對叔叔惡言相向，更多次到工廠偷取器具，自己忍無可忍報警提告，卻反招來死亡威脅。

廖男曾在通訊軟體留言，表示自己接到竊盜案的傳票，要做炸藥或放毒摧毀工廠，「讓人全部死光」，或是「進工廠把人殺光」，赤裸裸的恐嚇讓廖介誠一家十分恐懼，連忙搬離開原先工廠，至今仍無法從陰影中走出。

廖介誠回憶，侄子幼年時是個聰明的孩子，還擁有藝術天賦，卻曾被張女送進療養院，他與妻子兒女多次探望才把侄子接出來，原本期待姪子能接下父輩事業，或是發揮其繪畫專長，站如今叔姪2人卻對簿公堂，讓他無比唏噓。

(中時電子報)