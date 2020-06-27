新北市土城區元平行實業公司被業界公認為台灣「黑板界先驅」，首度引進德國無毒墨水，並製造紅極一時的北極熊白板筆，產品外銷美、德、日等多個國家，讓「MIT黑板」揚名國際，全盛時期一度創下近5000萬的年營業額，如今負責人廖介誠卻與侄子對簿公堂，黑板世家的恩怨情仇讓人無比唏噓。

本刊調查，元平行創立於1987年，創辦人廖有信留學德國時，發現學校多半用白板教學以減少灰塵，他於是將相關產品引進台灣，其商品更透過歐洲檢測，成為台灣第1家無毒白板筆公司。

廖有信退休後，將工廠交給2個兒子經營，廖介誠與其兄長延續無毒理念發明專利，紅極一時的「北極熊白板筆」便是由他們製造，為改善教育環境，還開放專利供大眾使用，更將據點轉往大陸，在上海成立分公司。

廖介誠表示，公司產品主要外銷歐美日本等國，幾乎在全世界都能看到「MIT」黑板，全盛時期有近5000萬的營業額，如今在產業變遷下業績大不如前，加上侄子多次進公司偷竊，叔姪對簿公堂讓他心力交瘁，只盼司法能還他們公道，也讓這起鬧劇早日落幕。

北極熊白板筆曾經紅極一時，且通過德國無毒認證。（圖／翻攝畫面）

(中時電子報)