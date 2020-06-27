高雄連2震！根據氣象局最新資訊，今(27)日上午7時27分發生芮氏規模4.8地震，地震深度6.3公里，震央位於高雄市政府東北方70.8公里（位於高雄市桃源區），最大震度在高雄市3級，其他地區，台東縣3級、台南市3級、屏東縣2級、嘉義縣2級、花蓮縣2級、雲林縣2級、南投縣2級、嘉義市1級、彰化縣1級、台中市1級、苗栗縣1級。

氣象局在7時34分又發布，芮氏規模4.1地震，地震深度5公里，震央在在高雄市政府東北方71.7公里（位於高雄市桃源區），最大震度在嘉義縣2級，台東縣2級、高雄市1級、台南市1級、花蓮縣1級、嘉義市1級。

此地震也在PTT上引發熱議，「高雄12樓，搖的很明顯，北部似乎無感，中南部有感」、「高雄有感，還在想是不是錯覺」、「高雄11樓超有感」、「 嘉義很小很小很久，很怕變大」、「台南有感」、「嘉義有感」。

(中時電子報)