高市議長許崑源墜樓身亡，今日將舉行公祭，前市長韓國瑜將前往送別，據了解，全台22縣市韓家軍、護衛隊也私下串聯，要穿著白色上衣、陪韓國瑜一起送許崑源最後一程，目前報名人數至少上千人，場面浩大。

不願透露身分的韓國瑜護衛隊成員表示，韓去職後，護衛隊、韓家軍成員仍持續聯繫，上周群組中有人說不能讓韓國瑜孤單，建議27日當天一起陪韓參加許崑源公祭，群組內「＋1」訊息馬上炸開來，不到1天時間就有500多人報名。

這名成員指出，後來報名者持續增加，為了不造成殯儀館交通阻塞、場面失焦，經過討論，最後只以幹部為主，約1000多人，大家說好和6月11日在市府辦的告別音樂會一樣，都穿白色上衣，且不能攜帶任何標語、手舉牌，昨晚就有人先抵高雄住一晚，今早參加公祭。

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