受到新冠肺炎影響，民眾不僅完全無法出國遊玩，就連島內旅行也憋了許久，端午連假4天全民可說是「報復性出遊」！澎湖25日單日入境人數破1.3萬人，「偽出國」海島度假讓澎湖景點到處都擠滿了人。以「摩西分海」聞名的奎壁山地質公園昨（26日）合海後還有數十名民眾不願離開，讓網友超傻眼，大罵：「屍骨多了就有路！」

端午連假澎湖各大景點被觀光客擠爆，湖西北寮奎壁山地質公園是名列澎湖的舊八景之一；其中最特別的是每逢退潮時，本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道，出現猶如聖經中摩西分開紅海的故事一般，民眾可以步行登上對岸島嶼。

有民眾在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」PO出昨日奎壁山地質公園影片，下午5時之前澎管處禁止下海的三角形的紅色鐵旗就已立起，民眾若在紅旗立起後下海，可能會碰上漲潮，造成生命危險。不過，影片清楚見到數十人無視紅旗而不肯上岸，甚至有民眾還在繼續往海中走去。

影片一PO就引來網友罵聲，紛紛表示「出事自己負責」、「海龍王會管，王船會徵召」、「」、「幽靈船開過來，全部都要上船的」、「我5月去就沒看到保全與志工了」、「不管有沒有人管制，明知道水沒退還是要下水，這哪還需要別人來負責」、「這是我們未來的國家素質」、「摩西…填海？」、「下去填海」、「台灣鯛一堆」、「浪一來就很多人7天後回家」、「人龍自行分海」、「到時又出來哭哭說政府不管」、「屍骨多了就有路」。

據《澎湖時報》報導，昨日漲潮後確實有數十民「年輕觀光客」無視紅旗、堅持下海，結果不到10分鐘就漲潮，他們離案邊超過100公尺，完全回不來；當地派出所獲報到場警戒支援，才讓他們保住小命。

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(中時電子報)