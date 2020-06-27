端午節第3日中部路段北向路況預報圖。(圖/高公局提供)

為分流國道車潮，今日採取14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統…等疏導措施。(圖/高公局提供)

今天（27日）是端午節連續假期第3日，是收假車潮的最高峰，預估今交通量為115百萬車公里，尤其國5將再現狂塞情形。高公局表示，計畫今天返工的用路人若要行駛國5北返，3人以上請多利用高乘載時段；2人以下則建議提早於11時前上國5。也可以多利用替代道路、搭乘大眾運輸，以避開國道壅塞。

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。今天國道重點壅塞路段與時段如下：

國一北上

10-12 圓山→大華，為平日4倍

14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍

15-20 南屯→后里，為平日4倍

16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍

國三北上16-20

關西→大溪，為平日4倍

大山→香山，為平日4倍

竹山→中興，為平日3倍

霧峰系統→霧峰，為平日3倍

國五北上11-23

宜蘭→坪林，為平日7倍

國六西向16-19

舊正→霧峰系統，為平日3倍

目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為10百萬車公里，今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

假期間高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，民眾可於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1 與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局呼籲民眾「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」

為避免塞車分散車流，高公局呼籲端午連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」高公局提醒民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

(中時電子報)