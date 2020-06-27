大陸駐美大使館北京時間27日發表聲明指出，陸方堅決反對美方因涉港問題，限制陸方官員簽證的錯誤做法，將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

陸駐美使館強調，香港是中國大陸的香港，香港事務純屬大陸內政，不容任何外部勢力干預。國家安全立法是大陸中央政府的權力和責任，也是國際通行實踐。涉港國安立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

據報導，大陸全國人大常委會28日起一連3天加開會議，預料很大機會審議通過港版「國安法」草案。美國國務卿蓬佩奧在會議前夕表示，北京持續違反《中英聯合聲明》中，尊重香港高度自治的承諾，華府將會對損害香港高度自治的一些現任及前任大陸官員，實施簽證限制，但未透露哪些人受影響。

陸駐美大使館表示，大陸政府治理香港的法律依據是大陸《憲法》和《香港基本法》，不是《中英聯合聲明》。隨著1997年香港回歸中國大陸，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

陸駐美大使館稱，「我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。陸方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。」

蓬佩奧先前發表聲明稱，川普總統曾承諾要懲罰奪走香港自由的大陸官員，因此美國採取行動。中共加大力度破壞香港的高度自治，包括宣布北京有權監督香港的統治，指控最少一名立法會議員行為不檢，以及單方面及任意地在香港推行港版「國安法」，這些行為顯示北京持續違反《中英聯合聲明》中，尊重香港高度自治的承諾。北京同時也向香港特區政府施壓，要求拘捕民主派人士及取消民主派的參選資格，損害香港的人權與基本自由。

(中時 )