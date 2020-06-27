大小泰森對決的戲碼確定不會上演了，WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)已經回絕了「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)提議的表演賽。老泰森是福瑞的偶像，福瑞說：「我打贏他也不光采，打輸了又會被嘲笑說我輸給一個53歲的拳手，我注定是輸家。」

福瑞才31歲且武藝高強，身高206公分，真打起來老泰森可能會受傷。不過主因還是錢，福瑞告訴IFL TV說：「我和泰森那方接觸過，泰森大開口要拿5億美元，結果我能分到的只是零頭而已，那個數字簡直是笑話。只有ESPN開給我1000萬美元，但我想還是算了吧。我不想賺這種錢。」

區區1000萬美元，福瑞不如去準備他與前任WBC冠軍懷德(Deontay Wilder)的重賽。如果贏了，福瑞還有機會挑戰世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)，屆時他可能單場就進帳上億美元。此外福瑞一向推崇泰森，稱讚他是「活生生的傳奇」「現代神鬼戰士」，他也不想打爆自己的偶像。

(中時電子報)