國道5號創下歷年端午連假塞車最高紀錄，交通部長林佳龍一句「當個聰明用路人」，引起外界炮轟是失言。林昨天表示，說法並非歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部分，願意修正說法。

但對此，台師大教授范世平在臉書上力挺林佳龍，在臉書上表示，「林佳龍說錯了嗎？台灣人都是媽寶？」認為在連假前一天的週三就到處在塞車，難道不會想到連假後會更塞嗎？出門前都不會看路況嗎？現在的電子地圖也會顯示堵車情況，媒體也都在報，為何還要意志堅決的上國道？到底是太笨、還是太懶？

自己的決定請自己負責，沒人逼你去宜蘭。范世平指出，不要什麼都賴給政府，台灣人不是永遠長不大而總是依賴媽媽的媽寶。林佳龍說的沒錯，他只是戳破盲腸而已。搞清楚，春節連假因為民俗必須返鄉團聚，政府有較大的管制交通責任，端午節連假則是大家出去玩，可以選擇去與不去，兩者不可混為一談。

(中時電子報)